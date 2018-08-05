"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"

Фото и описание "пира во время чумы" выложил известный журналист и блогер Денис Казанский.
Во временно оккупированном террористами городе Донецк пафосными концертами отметили День железнодорожника – аккурат после того, как в очередной раз отменили несколько пригородных электропоездов.
На ситуацию с «показухой» обратил внимание пользователей Сети известный журналист и блогер Денис Казанский. На своей странице в сервисе микроблогов Twitter он опубликовал доказательства и соответствующие фото.
«Снова показуха на фоне развала. Железнодорожникам платят копейки, вагоны пилят на металл, рельсы зарастают травой - жить стало лучше, товарищи!», − написал Казанский.
Пользователи Сети зло понасмехались над «ДНРовским» «пиром во время чумы».
“Скоро день затопленных шахт. Не рыцпублика, а сплошной праздник жизни", «Что там за звезды из Хермании?", «Эти п*дары должны прочувствовать все прелести «русского мира», «Из Германии − это зачетно, а из страны НАТО, когда из США привезут?», − не особо стеснялись они в выражениях.
Напомним, ранее журналист Казанский опубликовал фото полуразрушенного и заброшенного ж/д вокзала.