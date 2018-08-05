Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ

Военно-воздушным силам Украины 26 лет

Сегодня, 5 августа, военнослужащие Воздушных сил Вооруженных Сил Украины отмечают профессиональный праздник.

"Над нами небо, стихия свободы, покорить которую способны по-настоящему свободны. Те, кто мечтает, работает и рискует ежедневно, те кто знают, как достичь определенной цели, те, кто мощность реактивных самолетов превратил в легкость ветра. Их жизненный и боевой опыт их профессионализм и уверенность дает веру другим. Тем, кто ждет их на земле", - говорится в одном из видео, посвященном профессиональному празднику воинов.

Читайте такжеУкраинская компания взялась за заказ для российской "МиГ", но ни деталей, ни денег не вернетКомандующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов заявил, что несмотря на реальные вызовы и угрозы, защитники воздушных границ наращивают свою боеспособность. Интенсивность проводимых учений остается высокой. Парк техники ВС продолжает пополняться новыми и модернизированными образцами самолетов и вертолетов.

Напомним, до конца 2018 года предприятия «Укроборонпрома» передадут Воздушным силам Вооруженных сил Украины до 30 отремонтированных и модернизированных самолетов.