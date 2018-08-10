Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах

Супрун пояснила целесообразность взносов в больницах / УНИАН

Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила наличие в больницах благотворительных взносов, которые, как правило, заставляют оплачивать добровольно-принудительно.

"Никто не может запретить благотворительность. Каждый человек, по собственному желанию и усмотрению, может добровольно жертвовать свои средства или имущество. Ключевое в этом утверждении - добровольно", - пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Министр подчеркнула, что платить деньги в благотворительную кассу больницы пациенты должны только по собственной воле. В случае же, если они пожертвовали средства и не получили лечения, то наказанием для медиков должна быть административная ответственность.

"Благотворительные взносы не могут быть обязательными, а любые принудительные сборы средств - недопустимое явление в медучреждениях. Невыполнение этих требований влечет за собой административную ответственность", - добавила и.о. главы Минздрава.

По словам Супрун, реформа здравоохранения со временем искоренит скандальные взносы в больницах страны.

"Если у вас требуют сдать благотворительный взнос в медучреждении - обратитесь с жалобой к главному врачу, департаменту или управлению здравоохранения в вашей области или к правоохранительным органам", - советует министр.

Напомним, Супрун, ссылаясь на данные ученых, сообщила, что соблюдение человеком хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на два года.