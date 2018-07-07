Супрун объяснила, почему сразу после еды лучше не плавать

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что сразу после еды лучше не плавать, поскольку непереваренная полностью пища может давать о себе знать тошнотой и неприятными ощущениями в животе.

Плавание сразу после еды — не более опасно для жизни, чем плавание через два часа после потребления пищи или голодным, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"Действительно, во время пищеварения, организм направляет кровь к желудку, тем самым уменьшая кровоток к активным мышцам. Однако у нас в организме все равно достаточный объем крови, чтобы это не мешало функционировать на должном уровне всему организму", — отметила она.

Супрун добавила, что особенности пищеварительного процесса таки стоит учитывать. "Во время плавания, как и во время спорта, еда, которая не переварилась полностью, может давать о себе знать. Тошнотой и неприятными ощущениями в животе", — подчеркнула и.о. министра.

"С такими ощущениями дискомфорта существует риск получить гораздо меньше удовольствия от активности в воде. Поэтому все же лучше подождать 1,5-2 часа", — посоветовала чиновница.

Ранее Ульяна Супрун, ссылаясь на данные врача, назвала ряд мифов о боли в спине и развела их, в частности, неправдой является необходимость лечиться хондропротекторами, уколами и капельницами.