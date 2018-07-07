Супрун объяснила, почему сразу после еды лучше не плавать

Плавание после приема пищи не опасно для жизни, отметила и.о. министра здравоохранения.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что сразу после еды лучше не плавать, поскольку непереваренная полностью пища может давать о себе знать тошнотой и неприятными ощущениями в животе.
Плавание сразу после еды — не более опасно для жизни, чем плавание через два часа после потребления пищи или голодным, написала чиновница на своей странице в Facebook.
"Действительно, во время пищеварения, организм направляет кровь к желудку, тем самым уменьшая кровоток к активным мышцам. Однако у нас в организме все равно достаточный объем крови, чтобы это не мешало функционировать на должном уровне всему организму", — отметила она.
Супрун добавила, что особенности пищеварительного процесса таки стоит учитывать. "Во время плавания, как и во время спорта, еда, которая не переварилась полностью, может давать о себе знать. Тошнотой и неприятными ощущениями в животе", — подчеркнула и.о. министра.
"С такими ощущениями дискомфорта существует риск получить гораздо меньше удовольствия от активности в воде. Поэтому все же лучше подождать 1,5-2 часа", — посоветовала чиновница.
Ранее Ульяна Супрун, ссылаясь на данные врача, назвала ряд мифов о боли в спине и развела их, в частности, неправдой является необходимость лечиться хондропротекторами, уколами и капельницами.