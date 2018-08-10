Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине

Олег Соскин считает финансовую ситуацию в стране критической / Главред

Украинский политолог Олег Соскин прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о возможном финансовом хаосе в Украине по причине отсутствия средств в государственной казне.

«Очень тяжело говорить, как разрешится ситуация. У правительства Украины сейчас большой конфликт с Нацбанком. Как известно, большая часть золотовалютных резервов Украины у Нацбанка. Резервы, по сути, не являются его собственностью или собственностью правительства Украины. Это деньги, полученные в результате кредитов международного валютного фонда, так называемых облигаций и деньги Европейского союза. Получается, что своих ресурсов очень мало», - цитирует эксперта НСН.

Аналитик отметил, что ранее кризиса удавалось избежать из-за внешних займов. Однако сейчас ситуация изменилась, поскольку кредитов нет и программа МВФ заморожена.

«Остается только работать за счет внутренних источников, а внутренних источников мало из-за политики нынешней власти. Правительство Гройсмана очень некомпетентно, они не умеют зарабатывать деньги. Если бы была проведена либерализация предпринимательской деятельности, позволить людям поднять деньги на поверхность, не боясь, что у них все заберут, тогда можно было найти средства», — резюмировал спикер.

Напомним, украинская казна пуста, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы на 1 августа 2018 года составил 1,995 миллиардов гривен, а это — минимальное значение показателя с января 2014 года, когда остаток составлял 1,739 миллиардов гривен.