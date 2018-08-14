На Луганщине пьяный мужчина после поездки в России поглумился над украинским флагом

Флаг Украины / Униан

Мужчина, употребивший много алкоголя сразу по возвращении с заработков в Российской Федерации, сорвал флаг Украины со здания прокуратуры в одном из городов Луганщины.

Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой прокуратуры региона. Согласно обнародованным ведомством данным, злоумышленник был задержан сразу же.

«Будучи под воздействием российской пропаганды и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина путем повреждения флагштока сорвал государственный флаг со здания Марковского отдела Старобельской местной прокуратуры», − говорится в сообщении.

По факту надругательства над государственными символами было открыто уголовное производство.

Согласно украинскому УК, теперь мужчине грозит либо штраф в размере до 850 гривен, либо полугодовой арест, либо до трех лет тюремного заключения.

Сейчас правонарушителя посадили под круглосуточный домашний арест в виде меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве подожгли флаг Украины, сорванный со здания культурного центра.