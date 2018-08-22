"Крымчанам будет плохо". Журналист спрогнозировал судьбу Крыма при режиме Путина

В Крыму при режиме Владимира Путина жителей ничего хорошего не ждет, полагает журналист / Reuters

Российский журналист Александр Сотник считает, что в захваченном Российской Федерацией Крыму при режиме президента Владимира Путина жителей ничего хорошего не ждет, крымчанам будет плохо.

Полуостров разделит печальную участь РФ — страны, в которую так стремилось "постсоветское большинство, голосовавшее за возвращение на Родину", рассказал аналитик в интервью "Фактам".

"Они хотели в "совок" (Советский Союз — Ред.)? Они его получили. Честно говоря, мне этих недалеких крымчан не жаль. Кстати, я лично предупреждал жителей полуострова перед "днем голосования" в марте 2014-го: "Все далеко не так, как вам показывают по путинскому ТВ, вас ждет столкновение с жесткой действительностью, вы раскаетесь, но будет поздно…". Не послушали. Да и кто я для них такой — великий оракул? Нет, конечно", — добавил собеседник.

Напомним, 16 марта 2014-го в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к России. Позже страна аннексировала полуостров. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма.