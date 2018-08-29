Украина попросила у США системы ПВО

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Официальный Киев запросил у США три системы противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за единицу.

Как заявил "Новому времени" чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, запрос был озвучен на "наивысшем и высоком уровне".

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - сказал Чалый.

По его словам, Украина также нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что полученные в качестве военной помощи от США $250 миллионов будут потрачены на медицину, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.