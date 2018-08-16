В ВСУ рассказали, на что потратят $250 млн от США

Виктор Муженко

Полученные в качестве военной помощи от США $250 миллионов будут потрачены на медицину, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью "Би-би-си".

"Эту помощь мы получим в следующем году. Мы имеем соответствующие перечни. Речь идет о наращивании возможностей противовоздушной обороны, современных средствах радиоэлектронной борьбы, сфере медицинской помощи, а также других направлениях", - сказал Муженко.

Он отметил, что пока неясно, что именно будет учтено при распределении этой суммы.

Накануне заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что российские войска "будут захлебываться собственной кровью" в случае вооруженного конфликта с Украиной, поскольку за последние четыре года украинская армия значительно усилилась и способна оказать серьезное сопротивление российской.

Выделение $250 млн военной помощи Украине предусмотрено законом о национальном оборонном бюджете США на 2019 год, подписанный президентом Дональдом Трампом в начале августа.