Долой систему. Стало известно, как украинцы пользуются запрещенными "ВКонтакте", "Яндексом" и "Одноклассниками"

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Российская социальная сеть "ВКонтакте", несмотря на запрет доступа к ней от украинских властей, занимает четвертое место в рейтинге самых популярных среди украинцев сайтов.

Соответствующее сообщение опубликовали представители "Интернет-ассоциации Украины" со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками компании Factum Group Ukraine.

Согласно им, среднедневной и месячный пользовательский охват в Украине "ВКонтакте" составляют 16% и 32% соответственно.

Первое место в рейтинге популярности занял поисковик Google – его посещают 64% украинца каждый день и 83% − каждый месяц.

На втором месте видеосервис Youtube – 42% в день и 69% в месяц, а на третьем соцсеть Facebook – 32% и 54% соответственно.

Кроме того, в десятку самых популярных сайтов вошли также запрещенные в Украине поисковик "Яндекс" и соцсеть "Одноклассники". Первый ежедневно пользуются 11% украинцев, а ежемесячно – 28%. Второй − 10% и 18% соответственно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "ВКонтакте" и "Яндекс" попадали в топ-5 популярных среди украинцев сайтов.