"ВКонтакте" и "Яндекс" попали в топ-5 популярных среди украинцев сайтов

Российская социальная сеть "ВКонтакте" и поисковик "Яндекс", доступ к которым ранее был запрещен для пользователей из Украины, оказались в топ-5 самых посещаемых украинцами сайтов в декабре 2017-го.

Такую информацию опубликовал портал "Українські новини" со ссылкой на данные, предоставленные представителями пресс-службы "Интернет-ассоциации" (ИнАУ). Возглавили рейтинг популярных среди украинцев сайтов поисковик Google, видеосервис Youtube и соцсеть Facebook. Кроме того, в первую десятку попали также соцсеть "Одноклассники" и российский интернет-ресурс Mail.ru. Напомним, ранее сообщалось о том, что во "ВКонтакте" ввели жесткие ограничения на прослушивания музыки.