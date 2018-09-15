"В Генштабе кончился фотошоп?": Муженко опубликовал странное фото с маневров ВСУ

Виктор Муженко

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко проиллюстрировал новость об учениях на побережье Азовского моря фотографией, сделанной в фоторедакторе.

При этом на изображении оказалась "уничтожена" половина бронетранспортера и часть головы одного из бойцов, написал на своей странице в Facebook военный репортер Илья Пономаренко.

"В Генштабе кончился фотошоп и они там теперь вмазываются Paint'ом? Кто выложил это позорище?", - написал Пономаренко в комментарии под фото.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов обвинил Виктора Муженко в том, что он демонстративно оскорбил добровольцев.