Заявление Муженко об Иловайске выглядит убийственно и разрушительно

Виктор Муженко / УНИАН

Потрясающая сентенция действующего начальника генштаба Муженко о "стратегической пустоте Иловайска" - это удар, прежде всего, по разрывающей человеческой боли, по символам беспримерного добровольческого мужества в стране, где слишком часто именно волонтеры/добровольцы вытягивают на своих плечах то, что не в состоянии сделать слабое государство.

Удар это также и по ключевому президентскому информационному активу. По тому самому, где агитационная ставка сделана на "армию/веру/язык"... Если кратко, то выглядит откровение Муженко весьма странно. "Умирали зря. Геройствовали зря. Военачальники ничего не контролировали. Инициативу проявляли какие-то третьи лица". Это точно нужно произносить высокопоставленному офицеру в до сих пор воюющей стране? А что тогда должно быть символом, поддерживающим дух армии? Что должно говорить ребятам, что смерти/страдания не зря?..

Читайте такжеСам себя высек: как Муженко демонстративно оскорбил добровольцевВ специальных учебных заведениях учат, среди прочего, и этому правилу. Офицер, особенно потенциальный начштаба, особенно в армии, ведущей оборонительную войну на собственной территории, никогда не позволит себе давать оценку ситуативный тактическим действия. Категорически. Только после того, как все успокоится и раны чуть затянутся, копаться в правильной или неправильной стратегии начнут... военные историки. И только. Но не начальники штабов. Если учитывать, что армия - фундамент президентской пропагандисткой кампании. И что Иловайск - трагическая и очень памятная страница новой истории. То заявление Муженко выглядит убийственно и разрушительно: "Иловайск, как населенный пункт ... какого-то стратегического значения для нас не имел, особенно в августе". Точно? Ни малейшего?..

Почему вообще появилось подобное высказывание? Причин может быть несколько... Непонимание реальной сути событий и их тактико-стратегической важности. Грубо говоря, для Муженко и собственно полевых командиров - это разные войны... Незнание элементарных принципов коммуникации, когда точно нельзя трогать сакральное... Попытка уйти от ответственности. На будущее. Тем более, что он уже сделал намеки на некое странное поведение тогда кое-кого другого... Простое непонимание, что и где уместно говорить и как то или иное слово аукнется в целом... А аукнется, сказанное Муженко, очень тяжело...

Казалось бы, просто перестаньте публично говорить. Не раздражайте и без того раздраженных людей. Не лезьте со своим морализаторством туда, где много боли. Язык всегда враг для тех, кто не умеет чувствовать собственную страну. Есть слишком важные символы. Да, Иловайск символ трагический, заставляющий много плакать/страдать, но и думать. И это слишком близко, а потому особенно обжигающе... Ну а теперь продолжайте продавать свой крутой "триединый лозунг", где ставка на армию...