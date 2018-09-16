В Украине известного европейского политика объявили персоной нон грата

Эндрю Мюррей / dailymail.co.uk

Британскому коммунисту Эндрю Мюррею, который является одним из главных стратегов лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, решением СБУ был запрещен въезд в Украину.

В июне Мюррей был внесен в список персон нон-грата. Ему запрещен въезд в Украину в течение трех лет, пишет британское издание Daily Mail.

В СБУ заявили, что Мюррей был объявлен персоной нон-грата, поскольку "считается частью глобальной пропагандистской сети Путина, продавая русскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины".

Как пишет издание, советник Корбина, который 40 лет был членом коммунистической партии Британии, в 2014 году создал "Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине" (SARU), чтобы вести в странах Запада пропаганду против украинской власти.

В то же время после того, как Россия аннексировала Крым, а также ввела войска на Донбасс, Мюррей использовал SARU, чтобы информировать Европу о том, что конфликт в Украине это "война, проводимая киевским правительством" против "народа, осуществляющего свое право на самоуправление".

При этом Мюррей заявлял, что Киев в конфликте на Донбассе потакает желаниям Европейского Союза и НАТО. Помимо этого он не раз выражал сомнения в причастности России к трагедии с Boeing МН-17 на Донбассе.

Тем временем вокруг Мюррея и Корбина разгорается скандал в Великобритании. Как стало известно, Мюррей работал в офисе лидера лейбористов в течение всего года, не имея права доступа к секретной информации, поскольку власти не смогли удовлетворить его просьбу о выдаче такого разрешения.

Источник в парламенте сообщил Daily Mail, что разрешение не было выдано Мюррею из-за проблем возникших при его проверке. При этом, как отмечается, доступ к секретной информации советнику Корбина должны были выдать по результатам проверки в правительственных учреждениях, включая полицию и разведку.

Напомним, ранее СБУ запретила въезд в страну 23 российским дипломатам, которых выдворили из Великобритании по делу об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.