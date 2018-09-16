Журналист назвал причину антиукраинских настроений в Крыму в 2014 году

Казарин считает, что политики управляли антиукраинскими настроениями крымчан / Фото: Facebook/Павел Казарин

Крымский журналист, телеведущий и обозреватель Павел Казарин убежден, что в Крыму всегда преобладал электорат просоветских политических партий, а к Киеву на полуострове всегда относились с недоверием.

"Долгое время украинская оппозиция вообще за Днепр не перешагивала. И уж тем более особенно не стремилась проникать в Крым и предлагать какие-то альтернативные смыслы. Поэтому всю палитру внутриукраинской дискуссии в Крыму рисовали те же "регионалы". Они говорили: "Либо мы, либо злые фашисты, которые придут и пригвоздят вас тризубом к социальному дну", - сказал он в интервью Крым.Реалии.

По словам журналиста, крымчанам никто не пытался объяснить, что проевропейские ценности основаны на ключевых принципах и будут более приемлемы в соотношении с идеями СССР.

"Это было куда удобнее, чем говорить о том, что альтернатива просоветскому дискурсу – это проевропейский дискурс с правами человека и чувством собственного достоинства", - подчеркнул Казарин.

Напомним, ранее Казарин заявил, что сама идея уличных манифестаций воспринимается в России как крамола, в этом и состоит главная проблема этой страны.