Пьяный херсонец на лодке "Крым" взял на таран российский танкер

Танкер "Механик Погодин" / fleetphoto.ru

Житель Херсона на моторной лодке "Крым", будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезался в российский танкер "Механик Погодин", заблокированный в порту города.

Как сообщает местное издание "Новый день", 38-летний украинец не заметил другое судно перед собой. Лодка получила серьезные повреждения, а мужчину с рваной раной головы и множественными ушибами госпитализировали.

newday.kherson.ua

newday.kherson.ua

Танкер-химвоз "Механик Погодин" был задержан в порту Херсона 10 августа. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. Постпред президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что СБУ намерена арестовать судно, которое принадлежит находящейся под санкциями Киева российской компании.

Танкер доставил в Украину дизтопливо из Туркмении по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering.

10 сентября компания "В.Ф. Танкер", которая является владельцем задержанного в российского судна, обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию.