ВСУ заявили об освобождении новых территорий на Донбассе

Бойцы ВСУ / УНИАН

Украинские военные с августа увеличили полосу безопасности в районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе более чем на 10 кв. км.

Об этом сообщил глава пресс-центра ООС Вячеслав Петровский в интервью "Обозреватель".

"Да, мы увеличили полосу безопасности более чем на 10 кв. км", - сказал Петровский.

В августе командующий ООС Сергей Наев заявил, что ВСУ взяли под контроль территорию площадью 15 кв. км.

"В ходе стабилизационных действий с начала ведения ООС нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения с противником, должный уровень безопасности и стабильности во всех районах ведения операции. Оборудование полос обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 квадратных километров украинской территории. С учетом населенных пунктов", - сказал Наев.