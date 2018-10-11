Эксперт объяснил, как предотвратить взрывы военных складов в Украине

11 октября 2018, 06:10

Если верить словам Полторака о ситуации на других хранилищах, то стоит ждать новых взрывов, уверен политолог.

На Черниговщине на военном арсенале прогремели взрывы
На Черниговщине на военном арсенале прогремели взрывы / Reuters

Заявление министра обороны Степана Полторака, что сейчас найти руководителя для военных складов очень затруднительно, легкообъяснимо: люди боятся идти на эти должности, ведь вероятность взрывов военных складов крайне высока.

Об этом заявил политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, пишет Новое время.

По его словам, он не исключает версию о диверсии. При этом Фесенко вполне разделяет мнение вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, что взрыв складов с боеприпасами в Ичнянском районе Черниговской области может быть связан с предоставлением Украине Томоса об автокефалии.

"Исходя из логики гибридной войны, было бы вполне уместно отвлечь внимание и возмутить общество переключиться с победы на измену", – считает Фесенко.

При этом он призвал не забывать и про объективные проблемы с нехваткой средств, обороной и другие.

Если верить словам Полторака о ситуации на других хранилищах, то стоит ждать новых взрывов, уверен политолог.

"Поэтому не просто публично наказать виновных, а сначала их надо найти, а также дисциплинировать других. Решать проблему необходимо комплексно – не ждать, пока придет кто-то другой и что-то предложит. Речь идет о чрезвычайной ситуации, а значит, инструменты и средства тоже следует искать чрезвычайные. Полагаю, за несколько дней-недель решить это невозможно. Разумеется, после выборов, возможно, обновится власть – и сделать это желательно до процедуры избрания главы государства", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы на арсенале устроила российская диверсионная группа

С утра 10 октября спасатели отчитались о ситуации на арсенале. На военном складе продолжают происходить взрывы, отметили в ГСЧС.

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Черниговщина взрывы Черниговская область Военный склад Владимир Фесенко
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