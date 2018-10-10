Взрывы на складах под Ичней. Спасатели отчитались о ситуации на арсенале

Под Ичней на военных складах продолжаются взрывы / Reuters

В Черниговской области по состоянию на 7 утра среды, 10 октября, на территории склада боеприпасов Минобороны возле города Ичня были взрывы разной интенсивности.

После уменьшения мощности взрывов на арсенале спасатели приступят к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, говорится на сайте ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС ликвидированы пять пожаров за пределами арсенала, которые возникли вследствие попадания боеприпасов, в г. Ичня, в с. Августовка", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы на арсенале устроила российская диверсионная группа.