"Дружки антициклона Виктор" и другие изменения погоды: синоптики уточнили прогноз на 11 октября

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 11 октября будет теплой и без осадков.

Горизонт будет преимущественно солнечный с редкими облаками, уточнили в Укргидрометцентре. Ветер в основном будет дуть северо-восточный, 5-10 м/с, на юге – с порывами 15-20 м/сек.

Утром украинцев ожидает туман. О чем еще вчера предупредила синоптик Наталья Диденко: "В Украине в четверг уже знакомый нам антициклон "Виктор", солнце, холодная ночь и теплый день. Почти все то же. Добавляются типичные дружки осени и особенно антициклонов — туманы и дымки".

Погода в Украине на сегодня

Температура воздуха днем поднимется до +14-19 градусов, на юге и Закарпатье – до +19-24 градусов.

Погода в Киеве на сегодня

Погода в Киеве 11 октября будет облачной, но без осадков. Днем ожидается теплая погода – порядка +16-18 градусов.

Погода в Украине 11 октября: карта

11 октября: народные приметы

По народному календарю, 11 октября – в день памяти Ильи Муромца – определяли погоду по инею: если утром инея много – то быть солнечной и сухой погоде.

Напомним, синоптики обещают, что октябрь в Украине будет теплым, заверили европейские синоптики. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.