В Украине синоптики прогнозируют к выходным бархатное бабье лето

Бабье лето порадует украинцев комфортным теплом / liveinternet.ru

Все регионы Украины в пятницу, 12 октября, еще побалует теплом и солнцем так называемое бабье лето.

Как сообщил в Укргидрометцентре, в последний рабочий день уходящей недели ожидается теплая погода почти на всей территории страны.

Максимально жарко, согласно прогнозу, будет на Закарпатье и в южных областях. Северным и восточным регионам следует ожидать более низкой температуры. Ветер ожидается юго-восточный и северо-восточный 5−10 м/сек.

В западной части Украины синоптики прогнозируют ночью 6-8 градусов тепла, а днем прогреется до +17-20 градусов. Между тем на Закарпатье столбик термометра поднимется до +23.

В центральных областях ночью будет более прохладно - +5-7, а днем воздух прогреется до +15-17 градусов.

На севере ожидаются похожие температурные показатели – ночью от +5 до +9 градусов, а днем можно погреться при +17-18 градусах.

/ Фото: Укргидрометцентр

Жители юга страны, скорее всего, ночью зафиксируют температуру 7-11 градусов, а днем солнце прогреет воздух до +20-22.

Максимально холодные ночи будут в восточных областях Украины. Здесь синоптики обещают в среднем около +3 - +6. Однако днем столбики термометров поднимутся до +15-17 градусов.

В Киеве пятница 12 октября согрета теплым солнышком. Жителям и гостям столицы ночью следует ожидать +7-9 градусов, а днем около +15-17 градусов ртутного столбика.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что Украина окажется под влиянием антициклона "Виктор" — ночь будет холодной, а день — теплым и солнечным.