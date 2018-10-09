Синоптики рассказали, как долго продлится бабье лето и когда начнется отопительный сезон в Киеве

9 октября 2018, 11:16

По ночам ожидается +4-9 градусов.

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В Украину пришло бабье лето / 1zoom.ru

В Украину, и в частности в Киев, пришло бабье лето.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Продлится бабье лето, по прогнозам Укргидрометцентра, не меньше недели. Так что раннего отопительного сезона в столице ждать не стоит: батарее включат во второй половине октября.

Синоптик Наталья Диденко заверила, что дождей украинцам в ближайшее время ждать не стоит: "Антициклон Viktor определять нашу погоду в субботу-воскресенье с захлестом аж на следующую неделю. То есть никакого дождя не будет еще долго".

При этом по ночам ожидается +4-9 градусов.

"Сегодня облачный день побудет холодным, а завтра ожидается повышение дневной температуры воздуха до +15 градусов", – сообщила Диденко.

Погода в Украине 10 октября

Погода в Украине 10 октября будет солнечной. Теплее всего будет на юге и востоке – до +21 градуса. На остальной территории – до +20 градусов.

По данным Диденко, в Киеве в среду и до конца недели без осадков.

Погода в Украине 11 октября

В четверг также без осадков. Ночью порядка +5-10 градусов, днем теплее всего на юге и востоке – до +21 градуса.

Погода в Украине 12 октября

В пятницу погода будет солнечной и теплой: до +22 градусов на юге, до +21 градуса – в остальных регионах. Без осадков.

Погода в Украине 13 и 14 октября

Выходные выдадутся теплыми и ясными. Ночью прохладно: на востоке – до +2 градусов, на остальной территории – порядка +3-9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +15-20 градусов.

В воскресенье ночью до +3 градусов на западе и востоке, а днем – +16-20 градусов.

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Напомним, синоптики обещают, что октябрь в Украине будет теплым, заверили европейские синоптики. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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