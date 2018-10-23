"Сильный кашель, головокружение, паника": в метро Киева пострадали около 10 человек

23 октября 2018, 08:23

В столичном метро в понедельник произошел инцидент.

В метро Киева в результате распыления неизвестного вещества пострадали около 10 пассажиров
В киевском метро в результате распыления неизвестного вещества пострадали около 10 пассажиров / УНИАН

В понедельник, 22 октября, в Киеве на одной из станций метро распылили неизвестное вещество, пострадали около 10 человек.

У пассажиров ухудшилось самочувствие во время спуска на эскалаторе на платформу, сообщает ТСН со ссылкой на очевидцев и правоохранителей.

Издание узнало, что у людей внезапно начало першить в горле, им стало трудно дышать, начался сильный кашель и головокружение.

Очевидцы инцидента рассказали, что произошла паника, пассажиры побежали против движения эскалатора. Правоохранители считают, что в подземке компания подростков играла с газовым баллончиком и распылила его содержимое.Напомним, 19 октября в метро Киева на станции "Почайна" (ранее называлась "Петровка") случилось чрезвычайное происшествие — на синей ветке сломался поезд. В подземке было изменено движение поездов.

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Киев метро распыление вещества
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