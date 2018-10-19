Сломался поезд: в метро Киева случилось ЧП

В метро Киева сломался поезд / Фото: metro.dp.ua

В пятницу, 19 октября, в киевском метро случилось чрезвычайное происшествие — на синей ветке сломался поезд.

Инцидент произошел на станции "Почайна" (ранее называлась "Петровка"), говорится на сайте коммунального предприятия "Киевский метрополитен''.

"Движение поездов организовано от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади"…, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" мужчина бросился под поезд. Человека смогли вытащить живым и практически невредимым — у него были заметны шибы и ссадины.