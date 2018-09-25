"Типичная конвульсия": в киевском метро случилось ЧП

В метро Киева на рельсы упал мужчина / kyiv.npu.gov.ua

Во вторник, 25 сентября, в киевском метро на рельсы упал мужчина лет 50, у него была типичная конвульсия.

Чрезвычайное происшествие случилось на станции "Святошин", пишет ТСН со ссылкой на слова работницы подземки.

По данным издания, в метро приостанавливали движение поездов.

"Его (пострадавшего — Ред.) достали и отправили на карете скорой помощи. Метро возобновило движение", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" мужчина бросился под поезд. Человека смогли вытащить живым и практически невредимым — у него были заметны шибы и ссадины.