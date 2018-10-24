В суде над Януковичем по-новой вспыхнул скандал о его письме "введи войска" к Путину

Виктор Янукович / Reuters

Александр Горошинский, адвокат беглого бывшего украинского президента Виктора Януковича, заявил о том, что письмо его подзащитного, адресованное Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска в пределы территории Украины "отсутствует де-юре".

В среду, 24 октября, во время произнесения своей речи в Оболонском райсуде Киева Горошинский также отметил, что отсутствуют доказательства существования письма Януковича, в котором он признает Сергея Аксенова "главой Крыма", сообщает портал "Цензор.НЕТ".

Адвокат также подчеркнул, что в уголовном деле наличествуют копии письма Януковича без подписи, которые Генпрокуратура получила от МИД. Равно как и копия письма тогдашнего постоянного представителя РФ в ООН Виталия Чуркина, к которому приложено письмо его подзащитного.

Читайте также"Нынешний режим пошел на преступные меры". Янукович написал открытое письмо украинцам"Произошла фактически замена одного заявления на другое... Произошла фальсификация. Вместо текста без подписи появилась фотокопия текста с подписью. Как трактовать это со стороны доказательства? Это же главное доказательство, с которого стартует сторона обвинения. Они опираются на письмо, которого де-юре не существует!", − заявил Горошинский.

Напомним, текст письма Януковича к Путину с просьбой о вводе войск в Украину был опубликован весной нынешнего года.