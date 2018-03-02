Явление "легитимного": что стоит за новой пресс-конференцией Януковича

Пресс-конференция беглеца Виктора Януковича является следствием того, что украинская Генпрокуратура играла последние несколько лет в интересную игру - "Осуди Януковича, но не осуди".

Весь "процесс над Януковичем" - это бесконечный поток свидетелей, которые не имеют отношения к процессу и только произносят политические заявления. Ну вот что там нового и полезного для осуждения Януковича сказал, к примеру, тот же Порошенко?

Какую пользу принесли допросы Парубия и Турчинова, в которых те только "отбивались" от адвокатов Януковича? И, будем откровенны, не всегда убедительно. Стоит вспомнить лишь тезис Авакова о том, как они "искали Януковича", чтобы "вернуть его в Киев и заставить выполнять свои обязанности".

Мы наблюдали превращение процесса над Януковичем в процесс против "наследников" Януковича, а также в процесс о сомнительной роли первых лиц Украины во время российской оккупации Крыма. И да, именно благодаря процессу были актуализированы положения о "перевороте" и все тому подобное.

Хотя, по сути, ГПУ просто должна была позаботиться об обнаружении доказательств (в частности, того легендарного уже "письма Путину"), и на этой основе доказать его вину.

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Отсутствие приговоров во всех делах, связанных с Януковичем, его "соратниками" и делами убийств "Майдане" в целом и сформировала ту ситуацию, в которой уже Янукович хочет кого-то "обвинять".

Самое интересное, что в свое время именно необходимостью осуждения Януковича (хотя и заочного) мотивировали принятия изменений в законодательство о процедуре "заочного осуждения". Ну и где это "заочное осуждение"?.

Очевидно, что целью сегодняшней пресс-конференции Януковича является легализация уже нового текста его же обращения Путину.

При этом, известный ранее документ уже трактуется как "приложение" к письму, которым в ООН размахивал покойный Чуркин. Очевидно, "основной документ" должен изменить характер толкования документа с чисто юридической точки зрения.

Ситуация теперь еще интереснее, потому что не совсем ясно, как наша прокуратура будет толковать "новую версию". Поскольку все документы были изначально в России, то Москва может ссылаться на то, что просто не сообщала о полной версии документа. Как доказать обратное? Тем более, что наши правоохранители все равно в Россию за оригиналом документа не обращались.

Собственно, эти проблемы были заложены еще тогда, когда ГПУ начала преследования Януковича именно с процесса о "государственной измене" - с того, что доказать труднее всего, потому что материальные доказательства находятся за пределами Украины. Фактически, уже тогда ГПУ поставила результаты процесса в зависимость от России.

В Москве же дали достаточно времени, чтобы превратить "процесс над Януковичем" в "процесс над Майданом", и затем предоставить "дополнительные документы".

Фактически, все то, что мы наблюдали до недавнего времени - это была игра в "кошки-мышки".

Внимание, вопрос, почему не было допросить Януковича по скайпу сразу? Ведь сейчас он фактически подтвердил подлинность своего письма, но уже в другой редакции.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко