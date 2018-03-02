Явление "легитимного": что стоит за новой пресс-конференцией Януковича

Петр Олещук
политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко
2 марта 2018, 12:12

ГПУ поставила результаты процесса по осуждению Януковича в зависимость от России.

Беглец Янукович дал очередную пресс-конференцию

Пресс-конференция беглеца Виктора Януковича является следствием того, что украинская Генпрокуратура играла последние несколько лет в интересную игру - "Осуди Януковича, но не осуди".

Весь "процесс над Януковичем" - это бесконечный поток свидетелей, которые не имеют отношения к процессу и только произносят политические заявления. Ну вот что там нового и полезного для осуждения Януковича сказал, к примеру, тот же Порошенко?

Какую пользу принесли допросы Парубия и Турчинова, в которых те только "отбивались" от адвокатов Януковича? И, будем откровенны, не всегда убедительно. Стоит вспомнить лишь тезис Авакова о том, как они "искали Януковича", чтобы "вернуть его в Киев и заставить выполнять свои обязанности".

Мы наблюдали превращение процесса над Януковичем в процесс против "наследников" Януковича, а также в процесс о сомнительной роли первых лиц Украины во время российской оккупации Крыма. И да, именно благодаря процессу были актуализированы положения о "перевороте" и все тому подобное.

Хотя, по сути, ГПУ просто должна была позаботиться об обнаружении доказательств (в частности, того легендарного уже "письма Путину"), и на этой основе доказать его вину. 

Читайте также: "Шоу артиста Тимошенко": Янукович странно оговорился во время своей пресс-конференции

Отсутствие приговоров во всех делах, связанных с Януковичем, его "соратниками" и делами убийств "Майдане" в целом и сформировала ту ситуацию, в которой уже Янукович хочет кого-то "обвинять".

Самое интересное, что в свое время именно необходимостью осуждения Януковича (хотя и заочного) мотивировали принятия изменений в законодательство о процедуре "заочного осуждения". Ну и где это "заочное осуждение"?.

Очевидно, что целью сегодняшней пресс-конференции Януковича является легализация уже нового текста его же обращения Путину.

При этом, известный ранее документ уже трактуется как "приложение" к письму, которым в ООН размахивал покойный Чуркин. Очевидно, "основной документ" должен изменить характер толкования документа с чисто юридической точки зрения.

Ситуация теперь еще интереснее, потому что не совсем ясно, как наша прокуратура будет толковать "новую версию". Поскольку все документы были изначально в России, то Москва может ссылаться на то, что просто не сообщала о полной версии документа. Как доказать обратное? Тем более, что наши правоохранители все равно в Россию за оригиналом документа не обращались.

Собственно, эти проблемы были заложены еще тогда, когда ГПУ начала преследования Януковича именно с процесса о "государственной измене" - с того, что доказать труднее всего, потому что материальные доказательства находятся за пределами Украины. Фактически, уже тогда ГПУ поставила результаты процесса в зависимость от России.

В Москве же дали достаточно времени, чтобы превратить "процесс над Януковичем" в "процесс над Майданом", и затем предоставить "дополнительные документы".

Фактически, все то, что мы наблюдали до недавнего времени - это была игра в "кошки-мышки".

Внимание, вопрос, почему не было допросить Януковича по скайпу сразу? Ведь сейчас он фактически подтвердил подлинность своего письма, но уже в другой редакции.

Петр Олещукполитолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Виктор Янукович пресс-конфренция Петр Олещук
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять