В Украине запретили известную комедию с участием Зеленского

24 октября 2018, 18:38

Сам известный комик и шоумен пока никак не прокомментировал данное решение Госкино.

Зеленский  и Ярмольник/ Kinofilms

В Госкино Украины прореагировали на внесение Микнультом в "черный список" (перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны) известных советских / российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой.

В учреждении отменили госрегистрацию и прокатные удостоверения на фильмы "Лузер", "Божья тварь" и "Любовь в большом городе 2" с участием Ярмольника. К слову сказать, в последнем фильме российский актер сыграл отца главного героя Игоря, в исполнении известного украинского комика Владимира Зеленского.

Кроме того, в Госкино поставили в позицию "вне закона" фильмы "Звезда шерифа" и "Потерянный рай" в которых снималась Алферова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский прокомментировали слухи о своем участии в выборах президента.

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Минкульт Украина Владимир Зеленский Леонид Ярмольник Госкино фильмы Ирина Алферова
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