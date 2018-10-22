Российский актер Ярмольник угодил в "черный список" украинского Минкульта

Леонид Ярмольник / "ТАСС"

Руководство Минкульта Украины внесло в перечень деятелей культуры ("черный список"), которые создают угрозу национальной безопасности страны известного советского/российского артиста и телеведущего Леонида Ярмольника.

Соответствующие данные были опубликованы на официальном интернет-портале ведомства.

К слову, также в понедельник, 22 октября, в "черный список" кроме Ярмольника внесли и известную советскую / российскую артистку Ирину Алферову.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "черный список" Минкульта Украины пополнили певец Александр Буйнов, певица Лариса Долина и актриса Алиса Фрейндлих.