Кличко похвастался новым "покращенням" и нарвался на гневную критику в Сети

Мэр Киева Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об установке современного светодиодного освещения на улицах столицы.

"Киев становится не только красивее, но и светлее. Мы продолжаем устанавливать новое современное LED-освещение на столичных улицах и проспектах, мостах и других объектах инфраструктуры", - написал Кличко в Facebook.

В комментариях к посту пользователи напомнили мэру, что в Киеве, по их мнению, есть более серьезные проблемы.

"Сплошной бетон уже,а не город, тотальная застройка всего.. Ни расширения дорог,ни развязок,ничего.. Из зелёного города сделать такое вот что попало и за короткий срок", - пишет Виктор Валерьевич.

"Теперь выполнение служебных обязанностей стало подвигом... Пойду шефу скажу", - шутит Влад Киевский.

"Улица Пчелки Не то что led Никакого освещения нет Даже фонарных столбов", - жалуется Yuriy Gup.

"Было бы неплохо выложить смету, что по чём - лампочка такая-то ценник, работа ценник, это же всё из бюджета ? Когда уже рапортовать будете как следует а не мылом замазывать?" - интересуется Алексей Веремеенко.

"LED это, конечно, круто и очень экономно… но неужели сложно раздать подзатыльников дорожным службам, чтобы привели в порядок люки, которые просели на дорогах, и подлатали ямы…", - отмечает Николай Спиридонов.

"Почему только набережная? Это для показуха? На Чоколовке вечером на улицах темень непроглядная...", - сетует Елена Громова.

Ранее Виталий Кличко заявил о намерении отказаться от централизованного горячего водоснабжения в Киеве.