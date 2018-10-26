В Украине членов делегации путинских "рыбаков" объявили персонами нон грата

Игорь Рулев / rostov-fishcom.ru

В Украине на три года запретили въезд главе делегации официальных лиц Россиир на переговорах по решению проблемы рыболовли в Азовском море Игорю Рулеву и еще двум чиновникам Росрыболовства.

"Вчера во время оформления вылета рейсом на Стамбул в аэропорту "Борисполь" в соответствии с имеющейся информации пограничники запретили въезд главе этой комиссии Игорю Рулеву и еще двум участникам комиссии из РФ сроком на три года", – сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

При этом российские чиновники уже не отрицали посещения аннексированного Крыма, сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее народный депутат Рефат Чубаров выразил негодование из-за того, что в ходе заседания Комиссии украинская делегация не упомянула об аннексии Крыма.