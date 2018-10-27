"Игры непокоренных" в Австралии: украинцы завоевали 20 медалей и просят провести турнир в Украине

На "Играх непокоренных" в Сиднее украинские спортсмены 20 раз поднимались на пьедестал почета под аккомпанемент гимна. Они стали лучшими в гребле на тренажерах, пауэрлифтингу, стрельбе из лука и легкой атлетике.

Как сообщает 24 канал, украинцы завоевали рекордное количество медалей, превысив на шесть наград результат минувшего года.

В копилке у сборной Украины семь золотых, десять серебряных и три бронзовых медали. Среди участников соревнований всего одна женщина – Майя Москвич, которая украсила свой дебют двумя золотыми наградами.

"Я бы хотела посвятить эту победу тем, кто вернулся с войны и Майдана живыми. Это не нам было решать, оставаться в живых или нет, но мы можем решать, как нам жить дальше. Мы должны прожить жизнь достойно, мы можем это сделать, и моя сегодня победа показывает, что на самом деле все невозможное – возможно", – рассказала отважная украинка.

По скайп-связи с президентом Петром Порошенко чемпионы рассказали, что общались с принцем Гарри, который является учредителем соревнований, и попросили его следующее первенство провести в Украине.

"Спасибо. Надеюсь, как мы и договаривались, вы ему передали от меня привет. И напомните, что он мне обещал, что одни из следующих "Игр непокоренных" будут в Украине. Мы не отступим от этой договоренности", - заявил глава государства.

Украинская сборная с триумфом собирается домой. Спортсмены 29 октября прилетят в аэропорт "Борисполь".

Напомним, в первый день соревнований "Игры непокоренных" в Сиднее украинец Денис Фищук выиграл "бронзу" в велогонке.