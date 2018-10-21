Украина завоевала первую медаль на "Играх непокоренных"

Invictus Games: Team Ukraine / Yulia Babych / galinfo.com.ua

В первый день соревнований "Игры непокоренных" в Сиднее в воскресенье, 21 октября, украинец Денис Фищук выиграл "бронзу" в велогонке.

"Это первая медаль украинской сборной на нынешних соревнованиях и первая за два года медаль в велоспорте", - сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Трасса скоростная, как для любителей, это был довольно крутой поворот и финиш вверх. Наиболее достигнутая скорость 60 км/ч. В общем, доволен выступлением, сделал все что мог!" - рассказал сам Фищук.

Денис Фещук / facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

В Австралию на "Игры непокоренных" поехали 15 украинских спортсменов, которые будут соревноваться в шести видах спорта: пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и велоспорте на шоссе.

Игры продлятся до 27 октября и охватят весь Сидней - от Олимпийского парка до порта Сидней-Харбор.

"Игры непокоренных" (Invictus Games) - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.

В сентябре украинец Андрей Говоров взял "золото" на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).