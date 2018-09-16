Украинец добыл золото на Кубке мира по плаванию, установив рекорд

Андрей Говоров / onlineua.club

Украинец Андрей Говоров взял "золото" на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).

Как отмечает Sportarena, Говоров - мировой рекордсмен в этой дисциплине - показал время 22,82 секунды и улучшил рекорд Кубка мира.

Говоров финишировал первым, оставив позади американца Майкла Эндрю (23,21), а также Райана Кетци из ЮАР (23,54), которому досталась "бронза".

На дистанции 50 метров вольным стилем украинец занял 4 место.

В декабре этого года Говоров завоевал серебряную медаль на Чемпионате Европы по плаванию в Копенгагене (Дания).