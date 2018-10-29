Украинские экологи бьют тревогу из-за аномально теплой осени

В Чернигове зацвели каштаны / Фото: 24 канал

Ученые-экологи не на шутку взволнованны чрезмерно теплой осенью 2018 года. Они призывают производителей жестко контролировать выбросы углерода в воздух и не исключают негативного влияния на будущий урожай сельскохозяйственных культур.

"Парниковый эффект на земле усиливается, и разогревается планета. Например, в Украине за последние 20 лет средняя температура повысилась от 0,5 до 1,5 градуса", - отметил эксперт по вопросам изменений климата Георгий Веремийчик в комментарии 24 каналу.

Отмечается, что последний раз в это время года воздух настолько сильно прогревался в 1927 году. Украинцы теплой осени очень рады, однако экологи восторг не разделяют. Они не сомневаются, что по причине выбросов парниковых газов температура воздуха ежегодно будет только увеличиваться. И если для людей жаркий октябрь приятен, то растения от такой аномалии страдают.

По словам экологов, в Запорожье неожиданно зацвели яблони, а в Чернигове – каштаны. Сбой биоритма растения, вероятно, повлияет на урожай летом 2019 года или может даже привести к гибели дерева.

"Те почки, которые закладываются осенью, они гораздо слабее, подмерзают, и, фактически, мы уже будем видеть или полумертвое дерево, или ослабленное, или дерево, которое со временем погибнет", - подчеркнул заведующий кафедрой экологии и охраны природы Юрий Карпенко.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что в нашей стране грядущей зимой самыми холодными будут начало и конец декабря.