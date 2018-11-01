"Я никогда не призывал": Климкин уточнил слова о запрете на посещение украинцами Беларуси

1 ноября 2018, 02:21

Чиновник рекомендовал учитывать "реальную опасность".

Климкин
Климкин разрешил украинцам ездить в Беларусь, но рекомендовал думать о безопасности / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не призывал граждан Украины отказаться от поездок в соседнюю Беларусь.

"Я никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. Собственно, это происходит каждый день. Но многим ветеранам АТО, журналистам, общественным активистам стоит очень тщательно взвешивать все риски. В конце концов, ситуация сложная и не ограничивается лишь задержание Павла Гриба", - написал он в Facebook.

По словам Климкина, украинцы должны при организации поездок в эту страну "просто думать головой и учитывать вполне реальную опасность".

Министр подчеркнул, что после форума в Гомеле белорусско-украинские отношения стабилизировались. Он выразил надежду, что два близких народа, которые имеют общую историю, в будущем будут успешно сотрудничать.

/ Фото: скрин Facebook/Павел Климкин

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцам небезопасно посещать соседнюю Беларусь.

Позже пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз отметил, что слова украинского министра не соответствуют действительности.

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Украина МИД Беларусь министр отказ опасность поездки Павел Климкин
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