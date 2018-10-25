"Не выдергивайте из контекста": украинский посол прокомментировал слова Климкина об опасности Беларуси для украинцев

посол Игорь Кизим / belarus.mfa.gov

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим полагает, что посещение украинцами этой страны и их пребывание в ней в определенных условиях может представлять потенциальную опасность − учитывая прецеденты с задержаниями.

Однако украинский дипломат попросил представителей СМИ "не выдергивать из контекста" слова главы министра иностранных дел Украины Павла Климкина по этому поводу.

"По-моему, он (Климкин – "Главред") сказал, что потенциально опасно находиться на территории Беларуси. Это мягкое дипломатическое выражение. Но в то же время он сказал, что касается политических, экономических отношений, у нас (Беларусь и Украина – "Главред") все прекрасно, (что касается – "Главред") культурных отношений – все хорошо. Поэтому тут не надо выдергивать из контекста. Но, предположительно, он имел в виду, наверное, случаи с задержаниями Павла Шаройко и Павла Гриба на территории Беларуси, и в этой связи потенциальную опасность", — сказал Кизим.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Беларусь наравне с Польшей и Россией вошла в топ-10 самых посещаемых украинцами стран.