Невыносимая тяжесть "зрады". Россия угодила в топ-10 стран, куда чаще всего ездят украинцы

Иллюстративное фото / Comments.UA

Чаще всего граждане Украины посещают Польшу, Россию и Молдову.

Соответствующее сообщение опубликовали представители украинского Министерства экономразвития и торговли в Facebook (основываясь на информации операторов мобильной связи).

За период январь-июль 2018-го за границы Украины выехали 17,3 млн абонентов мобильных операторов. Кроме Польши, России и Молдовы, украинцы активно едут Венгрию, Беларусь, Румынию, Словакию. В общей сложности эти страны посещали около 60% всех украинских туристов.

Среди остальных стран, которые любят посещать граждане Украины самыми популярными стали Чехия (4,9% от общего количества выездов), Турция (4,1%), Германия (4,1%) и Египет (3,3%).

Напомним, ранее сообщалось о том, что было названо неимоверное число выехавших за границу украинцев.