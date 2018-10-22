Названо неимоверное число выехавших за границу украинцев за полгода

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С 20 марта 2018 года территорию Украины покинули более 619 тысяч человек.

Как значится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн отслеживает миграцию украинцев, каждую минуту страну покидают около двух человек.

При этом большая часть из них - заробитчане.

В августе глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно из Украины выезжают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал Климкин.

Ранее СМИ писали, что из-за безвизового режима украинцы все чаще едут на заработки в Европу без соответствующих документов, чем пользуются мошенники.

Граждане Украины часто оказываются в "трудовых лагерях", где к ним относятся, "как к животным", отбирают документы, средства связи, а при попытках уехать угрожают расправой.

По данным Международной организации труда, большинство украинцев с высшим образованием уезжают в Польшу, Чехию и Словакию. Около 40 процентов из них "выполняют элементарную работу". При этом их зарплата значительно ниже, чем у местных.