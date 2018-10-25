"Это небылицы": в Минске ответили на "ужастики" Климкина о Беларуси

В Минске не оценили слова Павла Климкина о Беларуси / УНИАН

Заявление министра иностранных дел Украины о том, что украинцам угрожает опасность во время пребывания в Беларуси не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

При этом белорусский чиновник предположил, что мышление украинских официальных лиц построено исключительно военными категориями.

"Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе в отношении самого близкого своего соседа", - заявил Глаз.

Кроме того, слова Климкина об опасности пребывания в Беларуси он назвал "ужастиками", передает tut.by.

"Появился ужастик о неких опасностях для украинских граждан. Поэтому нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу", - добавил представитель МИД Беларуси.

Напомним, ранее в Беларуси признали кричалку "Хто не скаче, той москаль" экстремистской.