В Беларуси признали кричалку "Хто не скаче, той москаль" экстремистской

25 октября 2018, 07:22

В республике обновили список экстремистских материалов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Популярная в Украине кричалка "Хто не скаче, той москаль" внесена в обновленный белорусский список экстремистских материалов.

Список опубликован на сайте Министерства информации республики.

"Текст "Хто не скаче, той москаль" с какими-либо надписями или без использования надписей, вне зависимости от носителя информации (флаги, транспаранты, вымпелы, эмблемы, шевроны, нашивки, стикеры, наклейки, значки, элементы одежды, предметы обихода и т.п.), а также созданный и размещенный в качестве продукции для СМИ (в любых событиях, сценах, эпизодах, и кадрах). Проявлениями экстремизма будут считаться произнесение этих слов, которые одновременно могут сопровождаться действиями или явлениями, а также трансляция текста с аудионосителей", - говорится в документе

"Кто не скачет, тот..." - мем и распространенная в разных странах кричалка. Например, российский вариант звучит как "Кто не прыгает, тот хач!", или "Кто не скачет, тот медведь".

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев в Беларуси является потенциально опасным. 

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - сказал Климкин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина Беларусь
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:22
Если Порошенко выйдет во второй тур, Украине грозит гражданская война
07:50
Российский посол рассказал о подготовке встречи Суркова и Волкера по Украине
07:22
В Беларуси признали кричалку "Хто не скаче, той москаль" экстремистской
07:10
Журналист рассказал о жизненных драмах патриарха Кирилла Видео
06:58
Путин признал победу Украины в войне мнение
06:36
Астролог рассказал, будет ли большая война между Россией и Украиной
06:12
"Волочкова просто нервно курит": экс-Nikita показала шпагат на отдыхе Видео
05:49
Ученые установили основное условие хорошего секса
05:26
Pornhub выдал деньги психологам на исследования порно
04:56
Украинцы раскрыли, чего больше всего хотели бы от Евросоюза
04:21
Журналист спрогнозировал безрадостные для России последствия новой гонки вооружений
03:34
"Эстетический оргазм!": Слава из "НеАнгелов" полностью оголилась на фото
02:46
Британец умер на посвящении в студенты, выпив водки из головы мертвой свиньи
02:26
Forbes назвал имена и гонорары самых высокооплачиваемых актеров мира
01:58
Звезда "Рабыни Изауры" рискнула исполнить песню на украинском Видео
01:39
"Мы разъярены": Трамп прокомментировал массовые бомбы в Нью-Йорке Видео
01:16
Путин заявил об угрозе для Европы после выхода США из ракетного договора Видео
00:53
Пенсионерки из "Отрядов Путина" гневно сожгли портрет Волкера
00:29
"Надо закрывать ноги": Яма прокомментировал конфликт с Никитюк на Танцах со звездами Видео
00:03
Филарет назвал критерии избрания будущего главы поместной УПЦ
24 октября, среда
23:38
Европарламент запретил использование одноразовой посуды и ватных палочек
23:13
Во Львове храм УПЦ обклеили плакатами с изображением Сталина Фото
22:59
Британские СМИ обвинили пэров Англии в финансовой зависимости от России
22:43
Один отправитель: полиция США раскрыла подробности о бомбах Обаме и Клинтону
22:29
Задрала юбку: в Стамбуле модель полностью обнажилась в соборе Святой Софии Фото
22:04
Климкин назвал Беларусь потенциально опасной для украинцев
21:59
В США предотвратили школьную бойню с помощью жалобы на пользователя Facebook
21:34
Новый Хрущев в Европарламенте: чиновник из Италии поставил печать ботинком
21:30
В УПЦ КП решили сделать Андреевскую церковь "штаб-квартирой" Вселенского патриархата в Украине
21:03
СМИ узнали о новых планах России по запуску украинского спутника "Либідь"
20:57
Часть киевлян осталась без воды из-за поломки в системе водоснабжения - адреса
20:33
В Донецке бросили в подвал приветствовавшего оккупацию Донбасса экс-чиновника
20:01
"Дважды убила": родители погибшей в Керчи девушки шокированы ее "интервью" росСМИ Видео
19:53
"Коммунистическо-фашисткие методы": в Венгрии отличились новым эксцентричным заявлением по поводу Украины
19:41
Венгрия огласила условие, при котором перестанет блокировать комиссию Украина-НАТО Видео
19:39
Осенний призыв в ВСУ. Эксперт дал разъяснение по существу для призывников
19:29
Суд ЕС разрешил экстрадицию Фирташа в США: защита олигарха нацелилась на Австрию
19:18
Психолог посоветовала, как подтолкнуть мужчин зарабатывать больше и говорить комплименты Видео
19:12
"Титаник-2" отправится в свой первый круиз уже в 2022 году
19:06
Экс-жена Шнурова Матильда прореагировала на его новую женитьбу
19:02
"Мелькает искра": Леся Никитюк рассказала об отношениях с партнером по "Танцах со звездами" Видео
18:46
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о ядерном потенциале
18:38
В Украине запретили известную комедию с участием Зеленского
18:09
"Нафтогаз" собирается взять кредит в $ 1 миллиард
18:08
В Нью-Йорке из-за бомбы в посылке эвакуировали людей из здания CNN
17:56
В Украине создадут новую "трансграничную" должность для Закарпатья
17:52
Светлану Лободу срочно прооперировали в московской больнице
17:33
США пока не готовы рассматривать вопрос о новых санкциях против РФ - Болтон
17:13
"Оставьте мужчину в покое": пост девушки о секретах семейной жизни взорвал сеть
17:07
Правозащитники направили обращение к НАБУ и САП относительно преследования Логвинского
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять