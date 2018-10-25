В Беларуси признали кричалку "Хто не скаче, той москаль" экстремистской

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Популярная в Украине кричалка "Хто не скаче, той москаль" внесена в обновленный белорусский список экстремистских материалов.

Список опубликован на сайте Министерства информации республики.

"Текст "Хто не скаче, той москаль" с какими-либо надписями или без использования надписей, вне зависимости от носителя информации (флаги, транспаранты, вымпелы, эмблемы, шевроны, нашивки, стикеры, наклейки, значки, элементы одежды, предметы обихода и т.п.), а также созданный и размещенный в качестве продукции для СМИ (в любых событиях, сценах, эпизодах, и кадрах). Проявлениями экстремизма будут считаться произнесение этих слов, которые одновременно могут сопровождаться действиями или явлениями, а также трансляция текста с аудионосителей", - говорится в документе

"Кто не скачет, тот..." - мем и распространенная в разных странах кричалка. Например, российский вариант звучит как "Кто не прыгает, тот хач!", или "Кто не скачет, тот медведь".

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев в Беларуси является потенциально опасным.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - сказал Климкин.