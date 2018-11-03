Социолог предостерегла о переосмыслении предвыборного рейтинга Зеленского

Зеленский может упустить свой высокий рейтинг кандидата в президенты / Пресс-служба Квартал 95

Рейтинг известного шоумена, актера и продюсера студии Квартал 95 Владимира Зеленского может резко упасть, если он действительно заявит о своем участии в предстоящей президентской кампании.

"Это можно объяснить ложным состоянием общества на сегодняшний день: то есть, человек, который не доверяет ни одному политику, увидев в списке Зеленского, подумает: "А почему бы не сказать, что он мне нравится?". Она его избирает", - цитирует Громадське председателя правления Украинского института социальных исследований имени Яременко Ольгу Балакиреву.

Социолог считает, что сейчас Зеленского поддерживают те, кто выступает против всех вероятных кандидатов.

"Это не рейтинг политика, это скорее концентрация протестного электората, который против всех остальных политиков. Но это активные люди, они не отказываются идти на выборы. Они хотят увидеть новое лицо ... У них Зеленский ассоциируется с человеком, который поднимает проблемные темы", - акцентировала она.

По словам Балакиревой, едва Зеленский объявит о своем участии в выборах президента, его рейтинг моментально рухнет.

Я убеждена, что, когда начнется реальная избирательная кампания, если Зеленский даже заявит, что идет в президенты, его рейтинг будет критически переосмыслен. Потому что будет возникать вопрос: какая у него команда, какая идеологическая политика, как он видит решение ряда вопросов, которые сегодня стоят перед Украиной как перед государством. Я не думаю, что он сможет на них профессионально ответить", - подытожила эксперт.

Напомним, Зеленский рассказал о своих планах в случае победы на выборах. Он отметил, что из-за слухов о возможном участии в выборах несколько месяцев живет в настоящем кошмаре.