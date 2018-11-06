В УПЦ МП обвинили Вселенский патриархат в агрессии и посягательствах на церковную территорию

Богослужение УПЦ МП / "ТСН"

В УПЦ (Московского патриархата) полагают, что Вселенский патриархат "несет потенциальную угрозу спонтанной агрессии и посягательств на церковную территорию".

С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы митрополита Киевского МП Онуфрия архиепископ Нежинский (Климент), сообщает портал "Orthodoxia.info".

По мнению священнослужителя, все действия представителей Вселенского патриарха Варфоломея по украинскому вопросу "наталкивают на подозрения в его ангажированности со стороны сильных мира сего".

"Такая позиция Константинопольской патриархии ставит ее вне канонического поля и понятных всей православной ойкумене принципов православной жизни. Сегодня почти все поместные церкви видят в лице Константинопольской патриархии потенциальную угрозу спонтанной агрессии, посягательств на церковную территорию без какого-либо объяснений и братского обсуждения", − подытожил архиепископ Нежинский.

Напомним, ранее в УПЦ (МП) рассказали, почему отказываются от участия в Соборе по созданию единой Украинской поместной православной церкви.