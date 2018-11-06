СМИ рассказали об оплате украинцами жилья для 120 нардепов-миллионеров

Верховная Рада / УНИАН

Компенсацию аренды жилья в Киеве из бюджета получают 170 нардепов, из которых 120 задекларировали миллионные сбережения, а минимум 25 владеют жильем в столице или пригороде.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Нардепы, которым негде жить в столице, по закону имеют право на денежную компенсацию аренды - 20 тыс. грн за аренду квартиры, или номера в гостинице "Киев", т.е. 240 тыс. грн в год.

Например, компенсацию получает экс-регионал, а ныне депутат группы "Воля народа" Игорь Молоток. При этом задекларировал 20 млн грн сбережений (вместе с семьей), а также владеет загородным домом в селе Романков под Киевом. У жены парлментария в Киеве есть квартира площадью 150 "квадратов".

Квартира в Киеве есть и у депутата от "Народного фронта" Владимира Шкварилюка. Он до сих пор получает компенсацию, поскольку якобы за два года с момента покупки недвижимости не сделал в ней ремонт.

У одного из самых богатых депутатов ВР, экс-регионала (ныне состоит в партии "Возрождение") Евгения Геллера есть целый дворец с собственным парком в Козине, однако он не против получать по 20 тыс. грн ежемесячно "на аренду".

Фигурант "янтарного дела", депутат от "Народного фронта" Максим Поляков живет в столичном ЖК "Кристалл Парк" - в пентхаусе площадью 227 кв.м. и стоимостью около 11 млн грн, но также получает компенсацию.

20 тыс. ежемесячно получает и владелец квартиры в Киеве с 57 млн сбережений Аркадий Корнацкий - нардеп "БПП".

Некоторые депутаты предусмотрительно оформили недвижимость на родственников. Например, нардеп "БПП" Руслан Демчак. Имение под Киевом, с бассейном и спортивной площадкой, которым пользуется Демчак, записано на его отца.

Аппарат Верховной Рады, отмечают журналисты, раздавая по 20 тыс. грн в месяц, даже не проверяет, есть ли в собственности депутата или его семьи жилье в столице.