"Уходит эпоха": умерла легендарная украинская певица

Диана Петриненко прославляла украинскую песню зарубежом / Фото: скриншот из видео

В Киеве 17 ноября в возрасте 88 лет скончалась известная украинская певица Диана Петриненко, которая солировала во многих музыкальных коллективах.

"Только что отошла в вечность Диана Петриненко... мама Тараса... Дианочка... Люблю", - сообщил в Facebook режиссер Сергей Проскурня.

В комментариях пользователи добавили, что вместе с легендарной звездой украинской сцены 60-80-х годов уходит целая эпоха отечественной музыки.

"Уходит эпоха ... Царство небесное и светлая память великой певице Украины", - написала Леся Бонковська.

"Всегда ее любила", - отметила Марина Марченко.

Генеральный продюсер Украинского радио Дмитрий Хоркин анонсировал программу, которая будет посвящена памяти Дианы Петриненко.

Как известно, Диана Петриненко родилась 8 февраля 1930 года в Черкасской области. Окончила Киевское музыкальное училище и Киевскую консерваторию. В концертном репертуаре певицы - украинские и русские народные песни, арии из опер, произведения украинских композиторов. Она солировала во многих легендарных музыкальных коллективах, активно выступала с украинской песней зарубежом, записывала грампластинки.

Напомним, в Киеве на 36-м году жизни скончалась известная украинская журналистка Инна Жмуд, которая работала выпускающим редактором новостной программы "Факты" на телеканале ICTV.