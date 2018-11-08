Молодая украинская журналистка умерла от агрессивной онкологии

Журналистка не смогла победить рак / Фото: Facebook/Инна Жмуд

В Киеве на 36-м году жизни скончалась известная украинская журналистка Инна Жмуд, которая работала выпускающим редактором новостной программы "Факты" на телеканале ICTV.

Инне в 2017 году диагностировали редкую форму онкологии, адренокортикальную карценому, поразившую надпочечники. О смерти коллеги сообщил в Facebook журналист Ян Доброносов.

В Украине женщине сделали две операции, а затем она прошла несколько курсов химиотерапии в Германии. Средства на лечение помогали собирать коллеги, друзья и все неравнодушные.

Инна до последнего была мужественной и верила, что сможет побороть агрессивную форму онкологии. В своем последнем посте в Facebook женщина в очередной раз подчеркнула, что не нужно "думать о плохом."

"Сегодня я поняла одну вещь. Иногда лучше чего-то просто не знать. Чтобы не накручивать себя. Чтобы не реветь. Чтобы не думать о плохом. Просто не знать. Потому что это так трудно ... И да. Ты - сильный, мужественный, бла-бла ... но ..." – написала Инна, которая теперь останется лишь в памяти тех, кто ее знал и любил.

/ Фото: Facebook/Инна Жмуд

Напомним, ранее из-за онкологии ушел из жизни известный украинский журналист и телевизионный ведущий Олесь Терещенко.