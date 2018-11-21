Эксперт рассказал, как ЕС может наказать Россию за "выборы" в "Л/ДНР"

Евросоюз может ввести санкции против новых главарей "Л/ДНР", полагает эксперт / korrespondent.net

Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр считает, что Европейский союз политически не готов ударить по Российской Федерации из-за так называемых выборов на захваченной части Донбасса — в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

ЕС может объявить ограничительные меры по главарям "Л/ДНР" — Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно, рассказал эксперт в комментарии "Обозревателю".

"Я думаю, что никакого удара не будет… Пока в ЕС нет политической воли для введения серьезных санкций… Если будут какие-то более существенные вещи, которые меняют статус-кво, тогда может быть, но сейчас нет", — полагает собеседник.

Напомним, "выборы" в "Л/ДНР" прошли 11 ноября. В "избирательной гонке" в "ДНР" якобы победил тогдашний исполняющий обязанности главы "республики" Денис Пушилин, а в "ЛНР" — уже бывший и.о. главаря Леонид Пасечник.