Крымский "суд" избрал "меру пресечения" пятерым рядовым матросам с захваченных украинских кораблей

Сегодня "судят" рядовой состав с катеров / Скриншот

В оккупированном Симферороле подконтрольный захватчикам "суд" избрал меру пресечения для всего рядового состава из экипажей катеров, захваченных 25 ноября российским оккупационным флотом; так, первым пятерым матросам уже "присудили" 2 месяца ареста.

О приговоре сообщила российский омбудсмен Людмила Лубина, передает Крым.Реалии.

"10-12 человек. Точно не знаю", - сказала она, комментируя количество "судимых" украинских военных.

На данный момент точно известно, что Владимир Варимез, Сергей Цыбизов и Виктор Беспальченко арестованы на два месяца, Андрей Опрыско - на 1 месяц и 29 дней.

Лубина добавила, что мера пресечения будет избираться в течении трех дней. Завтра будут судить вторую группу украинских военных - офицерский состав. Мера пресечения для раненых будет избираться в Керчи, где они находятся в военной медчасти.

Читайте такжеПорошенко одобрил сокращение действия военного положенияВ воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.