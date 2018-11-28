"Военное положение оказалось симуляцией": соцсети о нападении на Гриценко в Одессе

28 ноября 2018, 22:21

Пользователи украинского сегмента Facebook полагают, что президент ввел военное положение для решения своих проблем в преддверии выборов.

/ Фото: скриншот из видео

В Одессе накануне прямого эфира на одной из местных радиостанций около 30 неизвестных людей в масках напали на Анатолия Гриценко, который не скрывает намерений о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

"Сегодня работаю в Одессе. В области, в которой введено военное положение. Конечно, это первое, о чем меня все спрашивают", - свой приезд в Одессу Гриценко анонсировал в Facebook.

/ Фото: Facebook

Сын лидера Гражданской позиции Алексей Гриценко сообщил, что в результате нападения пострадали два человека, причем один из них – случайный прохожий. Он добавил, что правоохранительные органы уже отреагировали на произошедшее. Алексей добавил, что его отец не пострадал благодаря оперативной помощи неравнодушных людей.

"В Одессе состоялась попытка нападения на моего отца Анатолия Гриценко. При этом пострадали два человека. Один член партии Гражданская позиция и случайный человек, вышедший из коворкинга. Отец не пострадал благодаря людям, которые были рядом.

По словам Антона Геращенко, уже возбуждено уголовное производство по статье 296 ч. 2. Полиция сейчас получает все данные с камер видеонаблюдения. Надеюсь, что расследование будет оперативным.

Если вам известны лица на видео, напишите, пожалуйста, в личные сообщения.

Мы точно это просто так не оставим и относительно нападающих, и относительно заказчиков", - сообщил в Facebook сын политика Алексей Гриценко.

/ Фото: Facebook

Видео нападения на потенциального кандидата в президенты быстро попало в Сеть, где информацию начали активно комментировать пользователи, поскольку была распространена информация, что одесские правоохранители находились неподалеку, но в конфликт не вмешались.

"Пишут, что Гриценко не пустили на эфир и избили его сопровождающих титушки в Одессе. Думаю, что уже всем очевидно, что военное положение оказалось очередной симуляцией, используя которую будут решать свои проблемы. Прежде всего отжимать бизнес и закрывать рот неугодным. Я не фанат Грица, но то, что на видео это из ряда вон даже для Украины", - написал политолог Юрий Романенко.

/ Фото: Facebook

"А вот и первый факт российской агрессии, против которой вводилось военное положение: Гриценко в Одессе по прямому указанию Путина забросали яйцами", - пишет политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

/ Фото: Facebook

"Я мягко сказать не поклонница Гриценко, но такое поведение - это скотство", - отмечает политик Анна Середа.

/ Фото: Facebook

"Заявление. Я, Миха Анархист, последовательный критик и антагонист Анатолия Гриценко, которого последний тоже на дух не переносит, заявляю:

1. Это скотский акт действующей власти по отношению к оппоненту.

2. Это случилось в первый же день ВП в Одесской области - все стало на свои места - зачем они его вводили.

3. Требую публичного наказания всех причастных, а также работников полиции, которые не среагировали так, как предусмотрено законом мирного времени, а тем более законом военного времени.

Сегодня я с Гриценко, ибо: "Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня"", - написал блогер Миха Анархист.

/ Фото: Facebook
/ Фото: Facebook
/ Фото: Facebook
Титушки сорвали эфир Гриценко в Одессе, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Титушки сорвали эфир Гриценко в Одессе, есть пострадавшие (ВИДЕО) Около 30 людей в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Одессе. Инцидент произошел перед входом в офисный центр "Терминал 42", где находится SHARK Radio. У политика был запланирован прямой эфир. Группа людей спортивной внешности сначала преградила Гриценко вход, а потом напала на сторонников политика, которые его сопровождали. Нескольких из них "титушки" избили, в частности, одному мужчине рассекли бровь. Первую помощь пострадавшим оказали медики неотложки, которая прибыла на место происшествия. На данный момент полиция опрашивает свидетелей. Видео инцидента с камер наблюдения: ____________ Cлушай нас онлайн: http://radio-shark.fm/ Качай приложение: Radio-shark.fm/r Подкасты: https://www.mixcloud.com/radioshark/

Опубликовано SHARK Radio Среда, 28 ноября 2018 г.

Напомним, ранее Гриценко назвал фейком информацию, что якобы является техническим кандидатом, который в определенный момент снимет свою кандидатуру и передаст голоса в пользу Петра Порошенко.

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