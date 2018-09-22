Гриценко опроверг слухи о самоотводе в пользу Порошенко

Гриценко собирается биться за пост президента до конца / фото: polittech.org

Один из потенциальных кандидатов в президенты Украины, входящий в группу лидеров по рейтингу Анатолий Гриценко назвал фейком информацию, что якобы является техническим кандидатом, который в определенный момент снимет свою кандидатуру и передаст голоса в пользу Петра Порошенко.

"Я пройду этот путь вместе с вами до конца. В эфирах и в сети сейчас распространяют фейки, будто я технический кандидат, в определенный момент сниму свою кандидатуру и передам голоса в пользу Порошенко. Даю прямой ответ. Я кандидат технических наук. А вот техническим кандидатом - никогда не был и никогда не буду", - написал Гриценко в Facebook.

Читайте такжеСМИ выяснили, что избирательный штаб Гриценко возглавит Балога"Я уважаю вас - миллионы людей, которые доверяют мне и поддерживают нашу команду. Несмотря на бешеную кампанию фейков и грязи, несмотря на четырехлетний запрет моего доступа к олигархических каналам, мы с вами вместе. Ради вас и будущего всей страны я пройду этот путь вместе с вами до конца - и мы вернем стране надежду!" – добавил политик.

Напомним, глава партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Анатолий Гриценко по итогам июля 2018 года сократил отставание в президентском рейтинге от лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.